Questa sera a San Siro andrà in scena la sfida a distanza tra i due portieri con il maggior numero di clean sheet della Serie A: Samir Handanovic e Rui Patricio . La squadra con più partite concluse senza incassare gol (15) è il Milan ma Maignan , a differenza dei due colleghi che le hanno giocate tutte, ha saltato sei partite per un infortunio al polso: Handanovic e Rui Patricio seguono il rossonero con 14 e 13. Il portoghese che arriva a 18 partite con la porta inviolata se prendiamo in considerazione anche le Coppe.

Con 14 clean sheet in 32 giornate, Handa ha già raggiunto la quota dell’anno scorso. "Anzi, ha tutte le possibilità per pareggiare, o anche superare, il suo record, ovvero 17 gare senza reti incassate: lo ha toccato due volte, entrambe nel biennio-Spalletti - ricorda il Corriere dello Sport -. Peraltro, il muro alzato in difesa è uno dei segreti della ripresa nerazzurra. Nelle ultime 10 uscite, compresa quindi anche la doppia semifinale di Coppa Italia con il Milan e il ritorno con il Liverpool, Handanovic è stato battuto soltanto 3 volte: dal granata Bremer, dal viola Torreira e dallo spezzino Maggiore. L’ultimo ad andare a sbattere contro la retroguardia nerazzurra è stato il Milan. Il portiere sloveno non ha dovuto compiere interventi prodigiosi, ma è rimasto sempre attento e puntuale nel disinnescare ogni pericolo. I romanisti che gli hanno già fatto male sono Pellegrini (2), Mkhitaryan (2) Mancini (2), Veretout (con la Fiorentina) ed El Shaarawy (3). Ma Handanovic, con l’Inter, non perde con la Roma dall’1-3 del 26 febbraio 2017".