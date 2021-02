Nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia, la prestazione dell'Inter viene sottolineata positivamente dai più. In particolare, ancora molto bene ha fatto Achraf Hakimi, come spiega il Corriere dello Sport. "Il marocchino ha messo costantemente in crisi il sistema bianconero, aprendo vuoti sulla sua corsia e catapultando palloni nell’area avversaria - si legge -. A steccare, però, sono stati gli attaccanti nerazzurri: Lukaku, troppo pesante nei suoi movimenti, forse condizionato dal fatto di non avere campo per sprigionare la sua potenza, e soprattutto Lautaro, approssimativo nelle conclusioni, come troppe volte gli è capitato in questa stagione".

Merito all'ex Dortmund, ma anche ad Antonio Conte, che chiaramente ha studiato la strategia migliore per consentire all'esterno di valorizzare le sue qualità. "Le situazioni sono create con l’obiettivo di innescare l’ex-Real. Quando Lukaku accorcia e riceve il pallone, il marocchino è già partito e Big Rom deve solo trovare il modo di servirlo sulla corsa. Se poi viene affiancato da Barella, gli avversari non sanno più chi andare prendere. Pirlo lo sapeva e su quella fascia ha sguinzagliato Alex Sandro e Bernardeschi, più che altro con compiti difensivi. Ma Hakimi, per lunghi tratti della partita, ha comunque fatto il vuoto, costringendo Alex Sandro all’ammonizione".