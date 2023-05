Per la 100esima panchina interista, Inzaghi mescola nuovamente la sua squadra. A Verona si rivedranno titolari Handanovic, De Vrij, Calhanoglu, Dzeko e Lautaro. Rispetto al 3-1 sulla Lazio, dunque, possibile turno di riposo - almeno inizialmente - per i vari Onana, Bastoni, Darmian, Barella e Lukaku. Fuori Gosens: l’articolazione richiede almeno 10 giorni di stop. "Difficile che il tedesco possa essere a disposizione per l’andata dell’Euroderby: si punta al ritorno, con qualche speranza pure per la sfida con il Sassuolo", conferma il Corriere dello Sport. A sinistra, quindi, resta Dimarco e magari Bellanova.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.