Anche il Corriere dello Sport elegge Gosens come il migliore in campo di Salernitana-Inter. Il tedesco si becca un 7 in pagella (Imprendibile per più d’un ora: gol, cross, iniziative) ed è seguito dai 6,5 di De Vrij e Asllani e dal 6 di Darmian, Acerbi, Dumfries, Barella, Mkhitaryan e Correa. Il 5,5 è invece per Inzaghi e Lukaku, il resto della squadra colleziona 5.