Davide Frattesi titolare in campionato dopo oltre quattro mesi. L'ultima uscita dal 1' in Serie A del centrocampista romano era stata a Empoli a fine settembre, ora il bis andrà in scena sempre in Toscana. In questa prima stagione all'Inter l'ex Sassuolo ha giocato più volte da titolare in Champions League, dove Inzaghi l'ha lanciato dall'inizio in 4 partite su 5 della fase a gironi, escludendo quella casalinga con il Benfica saltata per infortunio. Lo ricorda il Corriere dello Sport.

Per il classe '99 sono comunque già quattro i gol stagionali, tre arrivati da subentrato e uno quando partito da titolare (a Lisbona contro il Benfica). Inoltre, "Frattesi al Franchi e alla Fiorentina ha già fatto gol, nel 2-2 del dicembre 2021 con la maglia del Sassuolo, mentre con la maglia dell’Inter all’andata subentrò a Barella nella mezz’ora finale di una partita già risolta", scrive il quotidiano romano.