"Sempre più Davide Frattesi. La prima probabile partenza da titolare, oggi sul campo dell’Empoli, sarebbe soltanto l’ultima conquista del centrocampista nerazzurro, che nel primo mese all’Inter ha metabolizzato alla svelta il salto in una grande piazza. Viste le qualità già messe in vetrina in Serie A con la maglia del Sassuolo, i dubbi sul suo conto erano pochi, ma alla prova dei fatti l’asticella è stata portata ancora più in alto".

Anche il Corriere dello Sport dedica ampio spazio all'esordio dal 1' in nerazzurro del centrocampista romano, già a segno nel derby e decisivo pure in Champions. Rispetto a San Sebastian, peraltro, Inzaghi ritrova anche Calhanoglu, mentre non rinuncia a Mkhitaryan. "In rosa ci sono gerarchie ben salde, Frattesi dovrà continuare a sgomitare per farsi largo di fronte a una concorrenza spietata", si legge.