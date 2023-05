Continuano a circolare voci e dubbi sulla sede della finale di Champions League tra Manchester City e Inter in programma il 10 giugno a Istanbul. La Uefa tiene monitorata la situazione in Turchia, per capire se ci saranno problemi dopo il ballottaggio del 28 maggio per l’elezione del presidente della Repubblica. "L’ipotesi di spostamento - scrive il Corriere dello Sport - è assai remota e non ci sono allarmi in questo senso. Ma, nel caso, con ogni probabilità, sarebbe Budapest (sede della finale di Europa League) l’alternativa a Istanbul".