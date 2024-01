L'Inter vola sulle fasce. Ma se a sinistra Dimarco è il titolare e Carlos Augusto, nonostante le ottime prestazioni, parte ancora dietro, sulla destra c'è più concorrenza.

Dumfries ancora non è al top dopo l'infortunio e così - come spiega il Corsport - per domani resta in ballottaggio con Darmian. E ora a mettere ancora più pepe c'è anche Buchanan, arrivato da pochi giorni e visto come un affare anticipato anche in considerazione delle difficoltà nel rinnovo dell'olandese. E a livello offensivo sta crescendo anche Pavard, come dimostra la prova di Monza.