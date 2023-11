Il Corriere dello Sport dedica oggi un'analisi all'ottimo Bologna di Thiago Motta e alla situazione di Giovanni Fabbian. Secondo il quotidiano, il centrocampista prestato dai nerazzurri gode di "stima infinita" da parte del tecnico e vorrebbe giocare di più, ma in maniera "estremamente intelligente" ha capito che la sua utlizzazione più continua è solo questione di tempo.

Oggi Motta fatica ad impiegarlo perché ha già in campo un elemento con caratteristiche simili come Ferguson. Rispetto allo scozzese, Fabbian ha un anno in meno di esperienza in A e qualità meno marcate in fase di non possesso, sulle quali Motta sta spingendo. Il tecnico ha trovato l'equilibrio con Aebischer e Freuler mediani più Ferguson sulla trequarti, ma non è escluso che in futuro arretri lo scozzese piazzando Fabbian da trequartista.