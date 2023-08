Giovanni Fabbian finirà probabilmente al Frosinone. Anche nel caso in cui dovesse passare al Bologna, a titolo definitivo, come stanno provando a fare gli emiliani. La società felsinea ha infatti intenzione di girare in prestito il ragazzo alla squadra guidata da Di Francesco, proprio come avrebbe fatto l'Inter senza l'inserimento dei bolognesi. Come spiega il Corriere dello Sport, i milanesi manterrebbero comunque il diritto di recompra che avevano inserito nella trattativa con l'Udinese.