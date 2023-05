"Non è finita, Inzaghi lo sa benissimo. Da sei giorni sta cercando di trasformare il rimpianto del 3-0 mancato all’andata nello stimolo da trasmettere all’Inter. Lo scarto non è di totale sicurezza. Pioli sfrutta la stessa leva, al contrario, per motivare il Milan e invitarlo a crederci. Basterebbe un gol per riaprire i giochi e rimettere in discussione l’Euroderby". Così il Corriere dello Sport presenta la partita di stasera: 90 minuti (o più...) che saranno in ogni caso storici.

"Inzaghi dovrà condurlo con personalità. L’Inter ha gestito benissimo la doppia sfida nel girone contro il Barcellona, ma anche il ritorno con il Benfica, dopo il 2-0 a Lisbona, e ha resistito a Oporto, difendendo il gol di Lukaku - sottolinea il quotidiano romano -. Nella fase a eliminazione diretta, in questa Champions, non è mai stata in svantaggio mantenendo la porta inviolata in quattro partite su cinque. Riuscisse a segnare subito anche stasera, si metterebbe al sicuro".