Il Corriere dello Sport conferma: la formazione dell'Inter per l’Euroderby di domani sarà la stessa che ha battuto il Milan 2-0 all’andata. Simone Inzaghi ha studiato scientificamente il turnover contro il Sassuolo, proprio in funzione dell'appuntamento più importante della stagione, mettendo in panchina praticamente tutti i potenziali 11 titolari di domani, eccetto Francesco Acerbi. Di contro, 5 elementi - Onana, Dumfries, Barella, Calhanoglu e Dzeko - sono rimasti a guardare tutta la partita di sabato sera, e quindi arriveranno alla sfida con i rossoneri freschi e riposati.