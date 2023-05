Oggi il Corriere dello Sport sottolinea l'importanza all'interno dell'Inter di due ex Roma, ossia Dzeko e Mkhitaryan, proprio i marcatori dell'Euroderby d'andata. "Avevano già vinto tanto in carriera. Ma lo Dzeko romanista era rimasto a secco nelle sue 6 stagioni nella Capitale. L’Inter, che aveva già sfiorato più volte in passato, è stata l’opportunità per tornare ad arricchire la sua bacheca personale - si legge -. Mkhitaryan, invece, nella Roma è riuscito a vincere, giusto la scorsa stagione: quell’Europa League che, in finale, lo ha visto costretto ad abbandonare per un guaio muscolare. È stato il coronamento di 3 anni intensi nella Capitale. La scorsa primavera, però, con il contratto in scadenza, davanti alla chance di tornare a calcare proprio i campi della Champions, è stato impossibile resistere".

Poi il quotidiano romano sottolinea i costi risibili del doppio trasferimento: due pezzi così quasi a costo zero. L'armeno preso a parametro zero, il bosniaco pagando un bonus da 1,5 milioni di euro.