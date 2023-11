Inzaghi preoccupato da Dumfries. Il motivo? La stanchezza. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l'olandese ha finito l'ultimo mini-ciclo col fiatone e rischia di ripresentarsi nello stesso stato dopo le fatiche con gli Oranje, considerando che anche lì è un titolare inamovibile.

Tornerà mercoledì prossimo alla Pinetina, dopo gli impegni con Iralanda e Gibilterra, decisivi ai fini della qualificazione ai prossimi Europei. Allerta alta anche perché con Pavard ko, Cuadrado ancora dolorante e Bastoni da verificare, Inzaghi davvero non può rinunciare anche a lui.

Intanto, a livello di contratto, in viale Liberazione sono intenzionati a blindarlo con un nuovo accordo fino al 2027 ed emolumenti alzati fino a 4 milioni a stagione. Per l'Inter oggi non vale meno di 50 milioni di euro: possibili acquirenti avvisati.