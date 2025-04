Anche il Corsport conferma: Dimarco è recuperato e sarà convocato per il match di domani. Partirà probabilmente dalla panchina, lasciando spazio ancora a Carlos Augusto per poi subentrare nel corso del match: una sorta di "tagliando" per il Bayern.

Oggi rifinitura ad Appiano e poi tutti in ritiro. Tra i convocati potrebbe tornare anche Taremi, mentre c'è ancora bisogno di tempo per Zielinski e Dumfries che ieri hanno svolto un lavoro personalizzato.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Zalewski, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.