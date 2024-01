Torna Dimarco. Secondo quanto riferisce il Corsport, rispetto all'ultima partita col Verona, Inzaghi dovrebbe riproporre dall'inizio l'esterno ex Verona al posto di Carlos Augusto. Per il resto, dovrebbero rivedersi in campo i soliti noti, anche se non si esclude l'impiego di qualche faccia diversa: occhio a Frattesi, De Vrij e Darmian che mordono il freno. In panchina anche Buchanan, alla prima convocazione.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.