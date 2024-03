Tra i più delusi dopo la notte di Madrid c'è sicuramente Federico Dimarco, che ieri ha trovato il suo primo gol in carriera in Champions League. Un gol sgorgato naturalmente al termine di un'azione esemplare sulla solita catena di sinistra, con l'esterno bravo a tagliare il campo per farsi trovare pronto nel cuore dell'area e insaccare col piede meno nobile.

Come sottolinea il Corsport, per Dimarco un’ascesa quasi impensabile, visti gli albori trascorsi da riserva in nerazzurro. L'esplosione con Inzaghi: Gosens sarebbe dovuto essere l'erede di Perisic, ma è stato il canterano a spiccare il volo e a imporsi anche a livello internazionale tra coppe e Nazionale azzurra.

L’esterno mancino è il primo tifoso della sua Inter, ha un legame speciale con i tifosi e da qui a fine stagione potrà coronare il sogno della seconda stella, che per lui significherebbe primo scudetto in carriera, ricorda il quotidiano romano.