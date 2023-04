Champions League come unico obiettivo. Irrinunciabile. "Nessun club, compresa l’Inter (cinque partecipazioni consecutive), può rinunciare ai 50 o 60 milioni di ricavi garantiti dall’ingresso ai gironi. Lo stesso concetto vale per la Lazio", spiega il Corriere dello Sport. Oggi il match di San Siro avrà come altissima posta in palio punti pesanti in chiave piazzamento per la massima competizione europea.

"La Lazio si presenta a Milano con sette punti di vantaggio e due gol di scarto nel confronto diretto (3-1) di fine agosto. Può gestire la partita con una tranquillità superiore, anche se il ko con il Toro ha minato alcune certezze e insinuato il solito dubbio: scarsa tenuta mentale - si legge -. E’ pazza anche l’Inter e quest’anno assai più discontinua, ma il peggio sembra superato. Al netto dei dolori muscolari di Barella e Calhanoglu, il gruppo nerazzurro ha dimostrato una condizione eccellente".