Ieri sera Martinez e Correa , oggi Onana . L' Inter sta recuperando tutti i pezzi mancanti. I due argentini, come spiega il Corriere dello Sport , hanno dormito ieri nelle rispettive case e oggi saranno alla Pinetina per allenarsi. Una buona notizia per Inzaghi soprattutto alla luce del fatto che con la Roma non ci sarà ancora Lukaku .

Sono tornati sempre ieri gli azzurri convocati da Mancini e anche Asllani, non utilizzato in Albania-Islanda. "Un assist prezioso da parte del ct Reja e della sua Federazione che, vista l'importanza per Inzaghi del giovane regista ex Empoli, sono stati sensibilizzati con una chiamata partita da Milano - si legge ancora -. Il match di Tirana non aveva particolari significati di classifica per l'Albania e così Kristjan è stato risparmiato in vista di Inter-Roma quando sarà il cardine del centrocampo".

A centrocampo un'altra buona notizia: Calhanoglu ha smaltito i guai fisici. Da capire se sabato ci sarà già dal 1'.