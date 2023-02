"Distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra": questo il risultato degli esami ai quali si è sottoposto Joaquin Correa dopo l'ennesimo infortunio, quello patito alla vigilia del derby. "Il Tucu verrà sottoposto a una nuova risonanza di controllo la prossima settimana. Si teme un lungo stop. Minimo un mese di assenza . Il club nerazzurro non ha segnalato il grado della lesione muscolare, ma dovrebbe trattarsi di uno stiramento piuttosto serio, non banale - spiega il Corriere dello Sport -.

Al momento si prevedono quattro o cinque settimane di stop. Dunque un’assenza di circa 30-35 giorni. Correa salterà la Sampdoria (lunedì 13 a Marassi), l’Udinese (il 18 a San Siro), gli ottavi di andata con il Porto (il 22 a Milano), la trasferta del Dall’Ara a Bologna (domenica 26), il Lecce in casa (5 marzo) e forse anche l’appuntamento al Picco con lo Spezia (10 marzo). Correa, senza un grande rodaggio, potrebbe tornare a disposizione in Portogallo a metà marzo per il ritorno con i lusitani".