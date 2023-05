Nonostante lo scudetto vinto, Luciano Spalletti e il Napoli potrebbero separarsi. Oggi il tecnico non parteciperà alla presentazione del ritiro di Dimaro-Folgaria e non ci sono ancora notizie certe sull'esito del recente confronto con il presidente De Laurentiis.

"C’è il sospetto che Luciano Spalletti sia più lontano dal Napoli, altrimenti sarebbe stato facile, anche agevole, persino naturale per il Napoli sbilanciarsi e togliere il velo su quello che venerdì sera si sono detti a tavola - si legge - Se ancora avranno qualcosa su cui confrontarsi, se non è bastato l’appuntamento di venerdì scorso, se esistano ancora margini per accomodarsi e ritrovare una affinità o anche un’armonia evaporata, se c’è spazio per rivedersi per progettare assieme, potrà intuirsi plasticamente stamattina o più in là".