Scelte ponderate stasera in casa Inter, con Inzaghi che deve fare l'equilibrista tra voglia di passare il turno e risparmio energetico in vista del match con il Napoli di sabato.

Secondo il Corriere dello Sport, pronti a riprendere una maglia dall'inizio De Vrij e Bisseck per salvaguardare Acerbi e Bastoni. Dentro anche Darmian per Dumfries e ancora Asllani per Calhanoglu. Chance per Zielinski, che farà accomodare in panchina lo spremuto Barella. Mkhitaryan, invece, dovrà partire dal 1' causa condizioni non perfette di Frattesi. "Tra l’altro l’armeno non è brillante come al solito e per il polacco la sfida di stasera potrebbe essere l’occasione per piazzare il sorpasso nelle gerarchie, tornando a Napoli da ex e soprattutto dal primo minuto con l’ambizione di vincere il secondo scudetto in carriera", si legge.

Arnautovic e Taremi in attacco, con Lautaro dalla panchina.