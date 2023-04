"Inzaghi è pronto a riconsegnare le chiavi dell’Inter a Calhanoglu . Domani sera, infatti, il turco sarà nell’undici titolare. Al di là della sconfitta, il finale della gara con il Monza ha dato i segnali giusti: l’ex-Milan ha smaltito definitivamente il guaio agli adduttori rimediato in nazionale e, con gli ultimi allenamenti, avrà sufficiente autonomia per cominciare la partita". Lo scrive il Corriere dello Sport che dunque vede l'ex Milan titolare domani contro il Benfica.

La domanda è: al posto di chi? Brozovic o Mkhitaryan? Il croato, a Lisbona, era tornato ai suoi livelli e allora non è scontato vederlo in panchina contro i portoghesi. "Ancora nulla è deciso. Anche perché, a differenza di Brozovic, sabato scorso con il Monza, l’armeno ha giocato dall’inizio ed è stato tra i nerazzurri apparsi più stanchi. E l’Inter non si può permettere nemmeno una mediana che non abbia sufficiente tenuta atletica. Così Inzaghi aspetterà la rifinitura di oggi e, magari, pure il lavoro di domani mattina per prendere una decisione definitiva", si legge.