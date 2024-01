Finora la stagione non ha regalato troppe soddisfazioni ad Asllani, impiegato pochissimo da titolare e, quando accaduto, non sempre rispondendo nel migliore dei modi. Come sottolinea il Corsport, infatti, i precedenti con Real Sociedad e Benfica, in cui l'albanese è stato scelto come titolare, non portano alla mente bei ricordi ai nerazzurri. In più c'è anche Inter-Bologna di Coppa Italia, altra partita terminata senza la vittoria.

Stavolta l'assenza di Calhanoglu peserà ancora di più visto il momento della stagione. E allora Inzaghi si aspetta risposte convincenti da Asllani, fin qui molto meglio da subentrante che da titolare. I numeri - conferma il CdS - ribadiscono l’importanza del faro turco perché con lui in campo l’Inter ha vinto il 72% delle partite in Serie A (38 su 53) nelle ultime due stagioni e con una media punti di 2,2.