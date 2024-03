L'Inter è distante 14 punti dal Milan e lo stesso numero di punti servirà ai nerazzurri per arrivare alla seconda stella a 9 giornate dalla fine del campionato. Di giornate, però, potrebbero bastarne quattro: come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, adesso sulla strada della squadra di Inzaghi ci saranno Empoli, Udinese, Cagliari e poi proprio il Milan, in un inedito derby di lunedì sera che si tradurrebbe nel tricolore.

Diventare campioni d’Italia con cinque giornate d’anticipo vorrebbe dire eguagliare il Napoli (2022/23), la Juve (2018/19) e la stessa Inter (2006/07). Vincere il campionato con sei turni d'anticipo sarebbe invece "un record assoluto, ma l’Inter per riuscirci deve vincere le prossime 3 partite e augurarsi dei passi falsi da parte del Milan, che prima del derby incontrerà Fiorentina, Lecce e Sassuolo (oltre alla doppia sfida di Europa League contro la Roma)".