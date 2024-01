Non solo esterno di centrocampo a tutta fascia, ma anche un possibile attaccante in più in caso di necessità. Tajon Buchanan, secondo quanto scritto oggi dal Corriere dello Sport, può diventare un innesto anche per il reparto offensivo.

E' un'idea, che dovrà essere eventualmente confermata quando il canadese comincerà ad allenarsi con Inzaghi. Il precedente è quello di Perisic, giocatore a tutta fascia ma all'occorrenza anche punta. Buchanan non ha l'esperienza del croato ma ha avuto un'evoluzione simile, essendo nato come esterno offensivo per poi abbassare il raggio d'azione. Deve però ancora completare la sua maturazione e ha margini per essere prlasmato in maniera definitiva. Sicuramente dovrà migliorare in fase difensiva, ma avrà eccellenti maestri nello staff di Inzaghi e nel tecnico stesso.