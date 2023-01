Anche il Corriere dello Sport conferma: negli scorsi giorni, con la regia di alcuni intermediari, Inter e Barcellona hanno iniziato a ragionare sullo scambio Brozovic-Kessié, un affare ritenuto difficile ma che stuzzica alcuni dei protagonisti coinvolti. In primo luogo converrebbe ai blaugrana, che da tempo sono sulle tracce del croato e che, in aggiunta, non stanno cercando una sistemazione all'ex Milan, nonostante le continue smentite del suo entourage. Dal canto suo, Beppe Marotta ha fiutato l’occasione di riportare a Milano, anche se sull'altra sponda del Naviglio, l'ivoriano, a patto che possa arrivare in prestito e con l’ingaggio parzialmente pagato. Quanto a Brozo, si legge sul quotidiano romano, a Milano è felice e si trova molto bene, ma ovviamente non resterebbe indifferente alle lusinghe dei blaugrana: ha lo stesso stipendio di Kessié, sui 6 milioni di euro a stagione, e questo è un aspetto che faciliterebbe di molto l’operazione sull’asse Milano-Barcellona.