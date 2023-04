Il recente blitz di Piero Ausilio a Barcellona trova spazio anche sulle pagine del Corriere dello Sport. Ma di chi si è parlato? Secondo il giornale romano è "ovvio pensare allo scambio tra Kessie e Brozovic", ma nella chiacchierata sono stati fatti anche altri nomi. "Perché, ad esempio il Barcellona vorrebbe trovare una sistemazione ai vari Jordi Alba e Umtiti, attualmente in prestito al Lecce. Mentre l’Inter punta a piazzare Dumfries e tra i giocatori blaugrana ha sempre avuto un debole per Christensen e ora pure per Balde. Volendo anche per Araujo, assistito di Crjnar, ma è un profilo ora irraggiungibile". Discorsi che sono rinviati all'estate, quando il mercato entrerà di nuovo nel vivo: Ausilio ed Alemany si sono dati appuntamento a fine stagione.