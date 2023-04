La doppia prestazione col Benfica è una conferma: Nicolò Barella è il miglior centrocampista italiano. Secondo il Corriere dello Sport, al di là dei due gol, il sardo nerazzurro ha impressionato per quantità e qualità. "È proprio questo Barella qui, che in campo sfessa tutti e subito dopo comunque fa pace, uno dei pochissimi italiani di cui andare ancora orgogliosi, uno dei pochi titolarissimi nel proprio club, a essere uno dei pochi che difatti dall’estero vogliono senza badare a spese: radioserva ha parlato di Liverpool, ora si dice Psg , tanti soldi più Paredes - si legge -.

Resta il fatto che se l’Inter l’anno prossimo non sarà in Champions, in qualunque modo, queste saranno le ultime esibizioni italiane di Barella. In società non vogliono vederselo andare via senza incassare un soldo, tipo Skriniar, per cui realizzeranno prima lo scambio danaroso".