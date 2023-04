Qualche dubbio resta, come spiega il Corriere dello Sport, ma dall'allenamento di ieri alcune indicazioni sono arrivate. Secondo il quotidiano romano, dentro D'Ambrosio, Acerbi e Brozovic che torna in cabina di regia. "Calhanoglu, uscito ammaccato con la Juventus, si accomoderà la panchina, mentre Barella dovrebbe giocare comunque, visto che il suo fastidio con i bianconeri è stato di fatto un crampo - si legge -. Certo, nel caso in cui partisse effettivamente dall’inizio, occorrerà attenzione e cautela con il sardo. Ecco perché Gagliardini resta un’alternativa sia come titolare sia come cambio durante la gara". Dalla panchina anche Dumfries, con la conferma della difesa vista a Empoli una settimana fa. Davanti Correa con Lukaku.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.