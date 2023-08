Folarin Balogun ha già fatto la sua scelta: l'Inter. E' in cima alle preferenze nerazzurre e ha mandato, come scrive oggi il Corriere dello Sport, diversi messaggi social. Complimenti a Musah, immagini del "Fenomeno" Ronaldo, gli auguri a Thuram. Oltre all'esclusione di ieri dal Community Shield, andando direttamente in tribuna, "sul suo profilo non c’è traccia di foto con la maglia dell’Arsenal, ulteriore segno della volontà di cambiare aria" (scrive il quotidiano).

Va però trovato un accordo con l'Arsenal. I nerazzurri potrebbero spingersi a 30 milioni più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. "Da capire se gli inglesi aprirebbero a un prestito iniziale oneroso con seguente riscatto obbligato", sottolinea il quotidiano. Il profilo piace più ai dirigenti che a Inzaghi, per motivi tattici. Beto non scalda le fantasie, Morata è il preferito di Inzaghi ma costa non della società.

In ogni caso vanno recuperati 28 gol, quelli messi a segno da Dzeko e Lukaku nella passata stagione. Una parte li dovrà garantire Thuram, i restanti la prossima punta o i compagni di squadra.