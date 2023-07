Anche il Corriere dello Sport conferma: l'Inter potrebbe prendere non uno, ma due attaccanti. Serve, nel caso, l'addio di Correa, con il quale la scintilla non è mai scoppiata. L'idea sarebbe quella di completare l'attacco con un’accoppiata: un elemento più esperto, che conosce già la serie A più un altro più giovane e di prospettiva oppure un attaccante più fisico e un altro più rapido e che sappia saltare l’uomo. "I nomi sono quelli che già circolano.

Con il tecnico piacentino che continua a preferire Morata, per il quale però tra costo del cartellino (l’Atletico vuole 20,5 milioni) e ingaggio elevato senza decreto crescita non mancano gli ostacoli e perplessità - racconta il CdS -. I costi sarebbero elevati anche per Balogun, che però ha solo 22 anni e quindi, oltre che ammortizzato, in futuro potrebbe pure essere venduto. Tra le punte che conoscono la serie A deve essere tenuto in alta considerazione anche Beto (194 centimetri di altezza ma anche parecchia gamba e gioco in profondità), tanto più che con l’Udinese c’è già il canale aperto per portare a Milano a Samardzic. Peraltro, se il West Ham accettasse di lasciarlo partire in prestito, Scamacca sarebbe probabilmente il profilo ideale per completare un’accoppiata".