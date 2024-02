Cosa è mancato finora all'Inter per la perfezione? Probabilmente - come scrive il Corsport - solo le alternative d'attacco. Con Lautaro e Thuram al top, Inzaghi dalla panchina non ha avuto grossa soddisfazione. Sia Arnautovic che Sanchez, infatti, hanno offerto un rendimento deludente rispetto alle aspettative. Ma ora che torna la Champions sarà necessario anche il loro contributo.

Dall'ultimo match con la Roma è arrivato un segnale confortante: sia l'austriaco che il cileno sono entrati nell'azione del quarto gol e, più in generale, si sono fatti trovare pronti in un contesto tutt'altro che semplice. Domani ci sarà già una chance per dare continuità: Arnautovic dovrebbe partire dall'inizio e Sanchez ha ottime possibilità di entrare nella ripresa. L'auspicio di Inzaghi è che entrambi possano dare una mano da qui alla fine.