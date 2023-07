Situazione attaccante: presto ci sarà un nuovo summit di mercato per decidere su chi puntare. "Ad oggi, ma è così ormai da qualche giorno, in pole position è salito Balogun. Non è il preferito di Inzaghi, che continua a volere Morata, ma l’americano ha dalla sua diversi elementi a favore - spiega il Corsport -. L’età, tanto per cominciare: 22 anni, contro i quasi 31 dello spagnolo. Ma anche le caratteristiche tecniche: è veloce, ha uno contro uno ed è imprevedibile. L’Inter ha un gran bisogno di un giocatore con queste qualità. In certe partite, quando non si riesce a sfondare con il gioco ci vuole qualcuno che esca dagli schemi e si inventi il colpo a sorpresa". Il problema resta il costo: l'Arsenal chiede 40 milioni, ma occhio alla volontà del ragazzo che comincia a mandare segnali di insofferenza. "L’idea di viale Liberazione, comunque, è quella di mettere sul tavolo il “pacchetto” Lukaku, ovvero quanto proposto al Chelsea per Big Rom: 35 milioni, tra prestito e obbligo di riscatto, più qualche bonus".

Morata di cartellino costerebbe la metà, ma l'impossibilità di sfruttare il decreto crescita ha bloccato la negoziazione. Poi sul taccuino restano sempre i soliti Beto e Taremi, con Scamacca sullo sfondo.