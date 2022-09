Anche il Corriere dello Sport conferma il pieno recupero di Calhanoglu, ma secondo il quotidiano romano resta aperto il ballottaggio più con l'ex di turno Mkhitaryan che con Gagliardini. Previsto in regia il debutto di Asllani vista l'assenza di Brozovic. "Lukaku, che anche ieri ha lavorato a parte, sarà in tribuna ed è sempre più probabile che il suo rientro tra i convocati sia contro il Sassuolo e non con il Barcellona", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.