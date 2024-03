Chi con Thuram? Secondo il Corriere dello Sport, è vivo il ballottaggio tra Arnautovic e Lautaro per affiancare domani il francese. Ma l'austriaco, peraltro grande ex di giornata, appare in vantaggio sul capitano. È una decisione che, con ogni probabilità, Inzaghi prenderà soltanto all’ultimo momento.

Da valutare, ovviamente, anche l'impegno di mercoledì con l'Atletico, ma il Bologna non è avversario troppo malleabile. Ad ogni modo, non si esclude un iniziale riposo per Lautaro, con Arnautovic in campo dall'inizio. L'ex rossoblu è in netta crescita e l'impatto sulle partite evidenzia una forma finalmente buona. Gol e assist, ultimamente, non stanno mancando e anche lunedì scorso con il Genoa è entrato molto bene in gara. E non va sottovalutata la voglia di farsi rimpiangere...