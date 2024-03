Anche il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni di Arnautovic e Carlos Augusto, usciti infortunati dal match di Bologna.

Lo stop sarà più lungo per l'austriaco, che dovrà stare fermo circa un mese: arrivederci dopo la sosta, probabilmente per Udine il 7 aprile. Diverso il discorso per il brasiliano che ha subito solo un'elongazione al soleo: nessuna lesione, potrebbe addirittura già tornare contro il Napoli anche se il margine è ridotto e non verrà corso alcun rischio. Più probabile rivederlo tra i convocati per l'Empoli dopo la sosta.