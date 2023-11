Inzaghi perde Pavard, ma ritrova Arnautovic: l'austriaco - come conferma anche il Corsport - oggi salirà sull'aereo e sarà a disposizione per la sfida ai suoi connazionali. Partirà dalla panchina e non è detto non possa riassaporare il campo dopo 44 giorni di assenza.

Sanchez, invece, ha ritrovato una buona condizione atletica e potrebbe partire dall'inizio contro il Salisburgo proprio come nel match di andata nel quale, peraltro, aveva segnato l'1-0 d'apertura. Riposa Thuram? Possibile. Oltre al cileno, dal 1' potrebbero rivedersi anche Frattesi e Carlos Augusto.