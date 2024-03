Sono ben 15 partite che Lautaro Martinez non riesce a mettere la firma su un gol con la sua Argentina. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'ultimo centro del Toro in maglia Albiceleste risale al 23 settembre 2022 contro l'Honduras. Poi zero centri tra Mondiali in Qatar e qualificazioni ai prossimi campionati del mondo.

Adesso l'interista avrà due chance per tornare a sorridere anche con la nazionale: stanotte contro El Salvador (ore 1 italiane) e mercoledì contro Costa Rica (ore 4 italiane), entrambi match amichevoli che si disputeranno negli Stati Uniti.