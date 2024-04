Indicazioni più precise circa la disponibilità di Arnautovic e De Vrij per la trasferta di Udine si avranno tra domani e sabato, mentre oggi l'Inter torna ad allenarsi alla Pinetina.

Come conferma il Corsport, sia l'austriaco che l'olandese sono ormai a un passo dal rientro, ma saranno valutati una volta in gruppo e solo dopo risposte positive tornerebbero tra i convocati. La certezza è il rientro di Sommer dal 1' dopo la panchina con l'Empoli. Dumfries in vantaggio su Darmian per la fascia destra.