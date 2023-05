Oggi, come per il match d'andata, non ci sarà alcun pranzo tra le dirigenze di Inter e Milan. "Con una sostanziale differenza - sottolinea il Corriere dello Sport -. Per la prima sfida, a fare gli onori di casa avrebbe dovuto essere il Milan. Che, però, d’abitudine, evita di organizzare “banchetti”, qualsiasi avversario abbia di fronte.

L’Inter, invece, si comporta in maniera opposta: il pranzo con i rappresentanti dell’altra squadra, prima di ritrovarsi a San Siro, è la regola. Stavolta, però, compreso che per il club rossonero non sarebbe stato un impegno così “gradito”, in viale Liberazione hanno preferito rinunciare". Sarebbe mancato in ogni caso Cardinale per impegni personali. Ed è noto come il feeling tra il patron rossonero e Steven Zhang non sia ai massimi livelli.