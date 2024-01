Anche nell'Inter dei primati c'è qualcosa che non va. Miglior attacco, miglior difesa e, di conseguenza, miglior differenza reti. Il +35 fa impressione, frutto dei 44 gol segnati e degli appena 9 subiti. Eppure - come spiega il Corriere dello Sport - c'è qualcosa che comunque in questa Inter non va. Ed è il reparto d'attacco.

Dietro a Lautaro-Thuram il vuoto. Soprattutto si nota una Toro-dipendenza: quando l'argentino manca si sente eccome. Arnautovic e Sanchez non rendono né in coppia né con Thuram: questo è il dato di queste prime 19 giornate. Il club nerazzurro pare non voler intervenire a gennaio sul mercato delle punte e allora - secondo il CdS - Inzaghi deve augurarsi che Lautaro non abbia neppure un raffreddore.