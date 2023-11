Oggi il Corriere dello Sport riporta i risultati del l’algoritmo di Opta Predictions circa i posizionamenti finali nella classifica di Serie A. Lo scorso anno lo studio centrò lo scudetto di Spalletti, mentre stavolta il risultato dice Inter davanti alla Juventus.

La squadra di Simone Inzaghi ha l’84,5% di probabilità di conquistare il tricolore, contro l’11,8% della banda di Allegri. molto staccate le altre: un 2,1% per il Milan, solo l’1,4% per il Napoli campione in carica. Un anno fa, dopo dodici giornate, quasi un terzo della stagione, il Napoli di Spalletti era accreditato del tricolore solo al 74,3%, nonostante avesse un margine di vantaggio più ampio sulla seconda (+5 sull’Atalanta rispetto al +2 di Inzaghi su Allegri).

Sempre il Corsport ne spiega il funzionamento: il modello matematico utilizzato da Opta tiene conto di molteplici variabili, tra cui punti di forza e di debolezza delle avversarie ancora da affrontare, serie storiche di risultati, indici di rendimento e così via, simulando migliaia di volte lo sviluppo del campionato e determinando così quanto spesso una squadra si piazza in quella posizione di classifica.