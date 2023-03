Uno dei problemi dell'Inter attuale è la difficoltà degli attaccanti nel trovare la via della rete. In particolare, le difficoltà riguardano Lukaku e Dzeko : "Il belga paga nel suo bottino la stagione condizionata dagli infortuni e il bosniaco non va a segno in A da due mesi, senza dimenticare un’altra risorsa come Correa ancora inchiodata ai box", sottolinea il Corriere dello Sport.

Si salva solo Lautaro e c'è da ringraziarlo considerando che pure dai centrocampisti non arrivano troppe gioie. "Considerato l’arretramento in regia di un elemento sempre efficiente in zona gol come Calhanoglu, la testimonianza ideale arriva dall’unica rete passata dal centro della mediana in questo 2023, ossia quella di Mkhitaryan contro l’Udinese (il momentaneo 2-1) che nel finale ha messo in discesa un match pericolosamente bloccato sul pareggio", si legge.