"Lo svarione contro la Lazio è stata una macchia lavata via in un batter d’occhio. E non soltanto grazie alla prestazione sul velluto contro il Verona nel turno infrasettimanale. L'elisir di giovinezza di Francesco Acerbi è un vero tesoro per l’Inter, i cui i pilastri della retroguardia poggiano sulle spalle di un difensore trentacinquenne che in barba all’età è stato il meno toccato dal turnover in un mese di aprile densissimo di sfide da dentro o fuori". Questo quanto sottolinea oggi il Corriere dello Sport a proposito dell'ex laziale, quasi sempre in campo e toccato dal turnover molto meno di altri suoi colleghi più giovani. Acerbi è una certezza dell'Inter come dimostrano i minuti in campo: è il quinto nerazzurro più impiegato.

"Se l’attacco ha ripreso a macinare reti, la retroguardia si propone su standard di rendimento altrettanto elevati, con gli ultratrentenni impiegati tra porta e difesa capaci di mantenere la porta inviolata nelle trasferte di Empoli e Verona, senza far rimpiangere l’assenza di un ex punto fermo come Skriniar", sottolinea il quotidiano romano.