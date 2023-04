Inter-Lazio è uno dei big match in programma nell'imminente weekend di Serie A che racconterà molto sulla corsa Champions. "L’Inter nelle coppe ha fatto cose importanti, ma in campionato corre contro il tempo - sintetizza Francesco Guidolin ai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. Sarà una cronometro senza dislivelli e l’Inter non può sbagliarla, anche perché ha gli uomini giusti, è una squadra di “passistoni” con gamba potente, come Ganna. Riescono a spingere rapporti lunghissimi, penso a Lukaku, a Dzeko, allo stesso Lautaro".

Sabato 6 maggio si correranno due tappe. Milan-Lazio la prima, alle 15.

"Tappa nervosa e insidiosa, a ritmi altissimi. Il Milan non può sbagliarla. La Lazio però è una squadra di corridori fantasiosi, capaci di fare il “numero” alla Argentin, all’Alaphilippe, alla Sagan. Una Lazio da grandi classiche, corse in cui bisogna essere forti negli ultimi venti chilometri. Milan-Lazio sarà mossa, densa di saliscendi. Mi viene in mente una salita delle mie parti, sulle colline del prosecco: il muro di Ca’ del Poggio, durissimo".

Alle 18 di sabato 6 si giocherà Roma-Inter.

"Andiamo sempre più su, scontri diretti simili assomigliano a tappe decisive di montagna. Alpi, Dolomiti. Roma-Inter ci regalerà ascese importanti, tipo il Sella e il Pordoi. La Roma, se fosse un ciclista, sarebbe Roglic, un corridore che mi piace molto: è competitivo su tutti i terreni, sa vincere i grandi giri e le grandi corse. Al Giro d’Italia è uno dei favoriti. La Roma la vedo così, capace di qualsiasi prestazione tra Italia e Europa".

A chiudere Inter-Atalanta, sempre alla penultima giornata.

"Un’altra cronometro, prima della passerella finale. Di solito nelle ultime crono non è necessario essere specialisti perché la stanchezza domina. In questi casi vince chi recupera meglio. Nell’Inter vedo Barella come cronoman affidabile, di quelli che resistono a tutto, compreso gli accumuli di fatica inevitabili a fine stagione".

Alla fine chi vincerà questo Giro d’Italia della qualificazione Champions?

"Il Giro d’Italia vero l’ha vinto il Napoli con pieno merito. Per il secondo posto oggi vedo in leggero vantaggio la Lazio perché è davanti in classifica e perché non deve più consumarsi in Europa, a differenza di Inter, Milan, Juve e Roma. E so che Sarri è un appassionato di ciclismo. Di recente ha citato la Parigi-Roubaix a proposito di una partita della Lazio, ma per me la più dura delle cinque classiche monumento è la Liegi-Bastogne-Liegi".