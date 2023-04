"Non dobbiamo accontentarci. Nessuno si ricorda di chi arriva in finale". Ciccio Graziani, campione del mondo nel 1982 e oggi opinionista tv, parla così al Corriere della Sera del traguardo raggiunto dalle cinque squadre italiane che sono approdate al penultimo atto delle tre coppe europee.

"Tripletta? Tutto è possibile - ha aggiunto l'ex attaccante -. Una finalista è già sicura, Inter o Milan in Champions. Vedremo cosa faranno Juventus, Roma e Fiorentina. Piazzare tre italiane in finale sarebbe un exploit eccezionale per il nostro calcio".

Che chance abbiamo in Champions?

"Il sorteggio dei quarti già ci ha aiutato.. Per me la vera finale sarà Real Madrid-Manchester City. Poi, certo, nella partita secca se la giocano sia Inter sia Milan".

Chi passa nell’euroderby?

"Vedo l’Inter davanti. Ma in gare così contano i dettagli: chi è più bravo a concretizzare le occasioni, chi avrà quel pizzico di fortuna in più".

Due giocatori chiave.

"Leao e Lautaro".