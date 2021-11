Gli Anelli di Milano, Sport-Manica compra una pagina del Corsera: “Lo stadio ossigeno per la ripresa”

Il messaggio dello studio che si gioca l'assegnazione, insieme a Populous, per il nuovo stadio

"Le imprese italiane - si legge nel messaggio pubblicato sul quotidiano - sono unite nel sostenere l'unico progetto di stadio italiano: "Gli anelli di Milano", ideato dalla società milanese Sportium insieme a progetto Cmr e Manica Architecture. Perché è un grande progetto creato da chi ama davvero il nostro Paese e questa grande città. Perché è innovativo e al contempo capace di valorizzare la nostra tradizione, cultura, architettura e design apprezzati in tutto il mondo. Siamo unici. Milano è una città senza uguali e non abbiamo bisogno di seguire o copiare lo stile di nessun altro. Perché è un progetto che darà lavoro a migliaia di professionisti italiani che ogni giorno si impegnano a far crescere l'Italia. Perché anche loro sono i nostri tifosi, sono loro i nostri veri campioni. Perché è uno stadio pensato per offrire un nuovo luogo di aggregazione collettiva e sociale per tutti i cittadini. E questo è business per noi aziende italiane. E' ossigeno per la ripresa e la rinascita del nostro Paese. Perché se vince questo progetto non vincono solo i tifosi, non vince solo Milano, ma vince tutto il sistema Paese".