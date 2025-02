"Il rigore è un duello tra l’attaccante e il portiere, senza intrusi. Si segna o si para, si vince o si perde. Semplice. Nessuna filosofia". Giovanni Galli esprime così il proprio favore alla proposta Collina sui calci di rigore: "one shot" e nessuna possibilità di ribattuta. "Quando l’ho letta ho pensato: “Finalmente, bravo Collina!”. Se questa regola fosse esistita ai miei tempi, avrei chiuso la carriera con qualche gol subito in meno. Mi auguro che la norma passi e che possa aiutare qualche mio giovane collega a togliersi qualche soddisfazione in più".

"Per favorire lo spettacolo, negli anni, si è prima tolta la possibilità di prendere il pallone con le mani su un retropassaggio, poi è stata introdotta l’espulsione per un tocco di mano fuori area. Si era arrivati anche all’espulsione più rigore per il contatto tra l’attaccante e il portiere in uscita bassa. Infine i nuovi palloni, più leggeri, molto più difficili da controllare. Finalmente un’idea innovativa che non penalizza noi numeri uno".