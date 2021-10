Giordano: “Napoli, anno buono. Ma Inter e Milan non molleranno”

L'analisi dell'ex attaccante alla Gazzetta dello Sport

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, è convinto che i partenopei stiano andando dalla parte giusta per concorrere per lo scudetto. "E’ l’anno buono, ne sono convinto, tant’è che parlo di scudetto già dallo scorso luglio - dice a La Gazzetta dello Sport -. Quest’anno tutte le componenti sono al proprio posto, difficile trovare buchi in questa squadra. Ma il Napoli ha la possibilità di poter allungare in classifica, di distanziare ancora di più le rivali così potrà gestire meglio i momenti di criticità. Bisogna tenere conto, però, di Milan e Inter, che non molleranno facilmente, tanto più che gli scontri diretti si giocheranno entrambi a San Siro".